Auch ohne Prioritätsstufe: Schon jetzt für Impfung registrieren

Und schon im Mai sollen alle in Bayern die Chance auf einen Corona-Impftermin bekommen. Dann will der Freistaat die Impfreihenfolge aufheben. Der Landkreis Wunsiedel ruft deshalb auch alle jungen Einwohner dazu auf, sich schon jetzt für eine Impfung zu registrieren. Wie Landrat Peter Berek mitteilt, versucht der Landkreis jederzeit an Sonderlieferungen zu kommen. Sobald die da sind, sollten sich genügend Menschen registriert haben. Je mehr Einwohner sich anmelden, desto höher ist dann auch die Chance auf solche Sonderlieferungen.

Die Anmeldung erfolgt über das zentrale Bayerische Impfportal: https://impfzentren.bayern/

Über eine Email-Adresse können sich bis zu fünf Personen anmelden, die nach einer erfolgten Impfung inzwischen auch einzeln wieder herausgelöscht werden können.