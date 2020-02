Auch ohne Jens Spahn: Pflegekonferenz heute in Rehau

Der Fachkräftemangel in der Pflegebranche ist ein wichtiges Thema, das Corona-Virus ist aber vermutlich aktuell drängender. Deshalb zumindest hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn seinen Auftritt auf der Interkommunalen Pflegekonferenz von Stadt und Landkreis Hof heute abgesagt. Und nicht nur den, sondern sogar alle Termine in Bayern. Die Pflegekonferenz in Rehau findet aber dennoch statt. Es geht hauptsächlich um die Frage, wie die Region an Fachpersonal kommt. Weil das Thema in Hochfranken von so großer Wichtigkeit ist, soll Spahn seinen Besuch aber zu einem anderen Termin nachholen. Der Hofer CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich soll an seiner Statt heute ein Positionspapier zum Fachkräftemangel entgegennehmen.