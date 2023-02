Auch nach Corona-Pandemie: Mitgliederversammlungen weiter digital möglich

Bei Radio Euroherz haben während der Corona-Pandemie wichtige Sitzungen virtuell stattgefunden. Auch Vereine konnten während der Pandemie digitale Mitgliederversammlungen einberufen. Das erleichtert Vereinen vieles und ist auch nach der Pandemie noch sinnvoll. Daher hat der Bundestag ein entsprechendes Gesetz auf den Weg gebracht.

Künftig sollen solche Sitzungen sowohl mit Videoschaltung als auch auf anderen elektronischen Wegen möglich sein. Also zum Beispiel per Chat, Telefon oder mit Abstimmungen per E-Mail. Das gilt in erster Linie für hybride Sitzungen, bei denen ein Teil der Mitglieder in Präsenz da ist. Damit Mitgliederversammlungen wirklich rein digital stattfinden können, braucht es vorher einen entsprechenden Beschluss der Mitglieder. Der darf dann aber für alle künftigen Sitzungen gelten. Kritik kommt von der Union. Die hätte sich gewünscht, dass es für rein digitale Versammlungen gar keinen Beschluss der Mitglieder mehr braucht. Das betont der hochfränkische CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich in einer Mitteilung.