Auch mit Kinderwagen oder Rollstuhl: Barrierefreie Wanderwege im Fichtelgebirge

Das Fichtelgebirge zieht jährlich viele Touristen an und auch die Einheimischen gehen dort im Sommer gerne wandern. Menschen, die auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind, oder Eltern mit Kinderwagen haben dabei aber oft Schwierigkeiten. Daher hat der Naturpark Fichtelgebirge eine neue Broschüre entwickelt: „Rollbares Fichtelgebirge“ heißt die. Darin findet ihr 26 barrierefreie Wanderwege. Unter anderem gibt es Touren am Fichtelsee, dem Nagler See und dem Weißenstädter See aber auch durch den Wildpark in Mehlmeisel. Die Wanderwege sind in der Broschüre kurz beschrieben und in Schwierigkeitsgrade unterteilt. Dabei gibt es Touren, die zum Beispiel Rollstuhlfahrer alleine schaffen können. Aber auch anspruchsvollere Wege, bei denen sie auf Begleitpersonen angewiesen sind. Eine Liste mit barrierefreien Wanderwegen findet ihr hier.

© Naturpark Fichtelgebirge