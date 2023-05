Hof, Kulmbach, Bayreuth, Coburg: Der Streit, wer jetzt die beste Bratwurst in Oberfranken hat, wird sich wohl nie ganz lösen lassen. Ganz besondere Bratwürste gibts morgen (11 Uhr) beim 10. Fränkischen Bratwurstgipfel in Pegnitz. Aus der Euroherz-Region ist die Metzgerei Strobel aus Selbitz am Start.

so Stephanie Strobel. Highlight beim Bratwurstgipfel ist die Krönung des diesjährigen Bartwurstkönigs.