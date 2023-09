Auch Krankenhausreform Thema: Parlamentarische Staatssekretärin zu Besuch im Klinikum Fichtelgebirge

Der Ärztemangel beschäftigt auch die Kliniken in der Region. Damit es keine Unterversorgung gibt, versucht zum Beispiel das Klinikum Fichtelgebirge alle Fachbereiche abzudecken. Dadurch steigt aber die Arbeitsbelastung. Das war Thema bei einem Vor-Ort-Termin beim Klinikum Fichtelgebirge in Marktredwitz. Das schreibt die Landtagsabgeordnete Inge Aures. Dabei war auch die Parlamentarische Staatssekretärin des Bundesgesundheitsministeriums, Sabine Dittmar. Sie hat sich mit dem Klinikvorstand, der Pflegedirektion und einigen Politikern aus der Region über die aktuelle Situation, über Chancen und über Herausforderungen ausgetauscht. Die Einschätzung, dass die geplante Krankenhausreform des Bundes die Klinikversorgung im ländlichen Raum gefährdet, teile sie nicht, heißt es in der Mitteilung. Die Krankenhausplanung bleibe Ländersache.