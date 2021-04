Auch Klaus Adelt stellt Forderungen: Offener Brief an Markus Söder

Dass wir hier in der Region nicht einfach mal über die Grenze nach Tschechien zum Tanken oder Einkaufen fahren können, haben sich bestimmt viele nicht vorstellen können. Wegen der Corona-Pandemie ist es im Moment aber so. Die Region hier ist stark von Corona betroffen – Stadt und Landkreis Hof stehen an der Bundesweiten Inzidenz-Spitze. Deshalb richten sich regionale Politiker an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Auch der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt schreibt und fordert vor allem vier verschiedene Punkte in seinem Offenen Brief: Einen kurzen, harten Lockdown zu prüfen, dass die Impf-Kampagne in besonders stark betroffenen Regionen weiter intensiviert wird, stärkere Kontrollen und mehr Personal und Geld. Einen Link zum ganzen Brief findet ihr hier. Auch der Wunsiedler Landrat Peter Berek macht sich für die Region stark: In einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsident Markus Söder bittet er um mehr Impfstoff für den Grenzraum. Auch hierzu bekommt ihr hier.