Auch in Oberfranken: Polizei kontrolliert heute Maskenpflicht im ÖPNV

In Bus und Bahn müssen alle Fahrgäste auch bei uns in der Region Maske tragen. Die Polizei kontrolliert heute (13.8.) bayernweit, ob die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln eingehalten wird. Das Innenministerium hat die Schwerpunkt-Aktion angekündigt. In Oberfranken soll sie von 7 Uhr bis 22 Uhr dauern. Im Freistaat gilt schon seit April eine Maskenpflicht im ÖPNV. Fahrgäste müssen dabei nicht erst im Zug oder Bus Mund und Nase bedecken, sondern auch an den Haltestellen oder Bahnhöfen. Wen die Polizei ohne Maske erwischt, der muss 150 Euro Strafe zahlen.