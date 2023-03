Auch in mittelgroßen Städten: Mietpreise steigen weiter

Immer wieder hören wir ja davon, dass die Mietpreise in Großstädten wie München und Berlin explodieren. Eine Analyse die Online-Plattform immowelt zeigt jetzt aber: Auch in mittelgroßen Städten sind die Wohnungsmieten im Jahresvergleich weiter gestiegen – teilweise um fast 20 Prozent.

Die höchsten Preise zahlen laut immowelt Mieter im Süden Deutschlands, also auch in Bayern. In Bayreuth sind die Mietpreise 2022 im Vergleich zum Vorjahr um gut drei Prozent gestiegen. In Bamberg sind es fünf Prozent. Als Grund für den Preisanstieg nennt das Unternehmen eine gestiegene Nachfrage. Die habe sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Am günstigsten wohnen Mieter nach der Analyse in den neuen Bundesländern. Die Stadt Plauen liegt da mit Mietpreisen von 4 Euro 80 Euro pro Quadratmeter als einzige Mittelstadt noch unter der 5-Euro-Marke. Wegen der starken Bevölkerungsabwanderung stehen in den ostdeutschen Städten viele Wohnungen leer. Heißt: Das Angebot übersteigt dort die Nachfrage.