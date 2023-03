Auch in Hof: Globaler Klimastreik von FridaysForFuture

Das Aktionsbündnis FridaysForFuture ruft heute (Fr) wieder zum globalen Klimastreik auf – auch bei uns in Oberfranken. In Bamberg, Bayreuth, Hof, Forchheim und Coburg sind heute Mittag und Nachmittag Demos geplant. Fridays for Future fordert eine schnelle Mobilitätswende, den Ausbau erneuerbarer Energien und, dass sich die Regierungen an das Pariser Klimaabkommen halten.

Termine:

Hof Rathaus 13:15 Uhr

Bamberg Bahnhof 13 Uhr

Bayreuth Ehernhof 14 Uhr

Forchheim Le-Perreux Park 14 Uhr

Coburg Albertsplatz 14:30 Uhr