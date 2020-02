Auch in der Stadt Hof: Freude über Tourismuszahlen 2019

Schon bevor die Frankenwaldbrücken und der Mountainbike-Park am Kornberg überhaupt gebaut sind, erlebt der Tourismus in der Region ein Allzeithoch. Die Stadt Hof hat 2019 die höchsten Übernachtungszahlen seit Aufzeichnungsbeginn durch das Statistische Landesamt verzeichnet. Sie liegen um mehr als 8 Prozent höher als im Vorjahr. Für Oberbürgermeister Harald Fichtner ist ein wichtiger Garant für die steigenden Tourismuszahlen die Freiheitshalle. Seit der Neueröffnung 2012 seien die Besucherzahlen um etwa ein Viertel gestiegen. Woran Stadt und Landkreis Hof aber laut Fichtner noch arbeiten müssen ist die Dauer, für welche die Besucher in der Region sind: Die meisten bleiben nämlich nur etwa 1 bis 2 Tage.