Auch Fichtelgebirge hat geworben: BMW-Batteriefabrik nun doch in Niederbayern

Es geht um gut 1.000 Arbeitsplätze. Der Autokonzern BMW will 2024 mit dem Bau einer Batteriefabrik beginnen. Das Landratsamt Wunsiedel hatte Radio Euroherz vor einigen Monaten bestätigt, dass es aktiv mit Flächen im Fichtelgebirge wirbt, auch mit dem Standort Arzberg. Den Namen BMW nannte der Landkreis damals nicht explizit. Nun hat BMW eine Entscheidung getroffen. Die Fabrik entsteht auf einem über 100 Hektar großen Grundstück in Niederbayern.

In Arzberg soll im nächsten Jahr trotzdem ein Großprojekt verwirklicht werden. Dort ist ein Batteriespeicher geplant, der größte in Mitteleuropa. Der Batteriespeicher soll zur Netzstabilität beitragen. Die Verantwortlichen bereiten den Bauantrag vor. Sie gehen davon aus, dass der Batteriespeicher Ende des kommenden Jahres in Betrieb gehen kann.