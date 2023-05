Die besten Azubis Deutschlands sind in Berlin geehrt worden. In 208 Ausbildungsberufen hat es 216 Bundesbeste gegeben, schreibt die IHK für Oberfranken Bayreuth. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer hat auch fünf Azubis aus Oberfranken ausgezeichnet. Dazu gehören Nadja Herrmann von den Hartsteinwerken Schicker in Bad Berneck und Jonas Rödel von Lamilux in Rehau.