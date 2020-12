AUBLICK 2021: Gründung von Genossenschaft für KulCity Münchberg steht bevor

Münchberg ist das Tor nach Hochfranken. Sowohl in den Landkreis Hof als auch in den Landkreis Wunsiedel kommt man von dort aus problemlos. Geht es nach dem Bürgermeister Christian Zuber soll Münchberg künftig auch das Tor zur Genussregion Oberfranken sein. In diesem Jahr hat bereits ein privater Regionalladen eröffnet, der die heimischen Landwirte und Produzenten unterstützen will. Die Stadt arbeitet schon länger am Konzept KulCity. Dabei soll das Thema Genuss und Kulinarik die Innenstadt beleben:

so Bürgermeister Zuber im Jahresausblick von Radio Euroherz. Auch Online- und Offlinehandel sollen sich gegenseitig bestärken. In den kommenden Monaten geht es an die Gründung einer Genossenschaft für KulCity.