Attraktivität der Innenstadt: Hofer CSU mit Maßnahmenkatalog

Kleinvieh macht auch Mist – und kann manchmal eine ganze Menge bewirken. Das sieht zumindest die Hofer CSU-Stadtratsfraktion in Bezug auf die Attraktivität der Innenstadt so. Das Institut für Handelsforschung hat Hof da kürzlich ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. In einem Antrag fordert die Fraktion jetzt kleine Maßnahmen, die sich noch dieses Jahr umsetzen lassen. Insgesamt zehn Punkte umfasst der Antrag der CSU-Fraktion. Für den Kugelbrunnen schlägt sie vor, ihn mit Pflanzkübeln und kleinen Holzzäunen einzufassen und kleine Spielgeräte für Kinder anzuschaffen. Der Obere Torplatz eigne sich für Kleinkunstauftritte und in die Lorenz- und Bismarckstraße sollen bunte Blumen. Ansonsten fordert die CSU mehr Bänke, Fahrradständer, Handyladestationen, öffentliche Toiletten und mehr Grün in der Hofer Innenstadt. Auch die Jugend solle die Stadt berücksichtigen, heißt es, denn die Studie hat ergeben, dass besonders viele junge Menschen Hof besuchen.