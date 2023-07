Attacken von Jugendgruppen mit Pfefferspray und Eisenstange

In München und Unterhaching ist es am Dienstag zu mehreren Angriffen von Jugendlichen gekommen. In der Landeshauptstadt wurden laut Polizeiangaben zwei und in der Nachbarstadt drei Menschen verletzt. Bei den Angriffen wurden demnach eine Eisenstange und Pfefferspray eingesetzt.

In Unterhaching wurde den Angaben nach ein 17-Jähriger mit einer Eisenstange von einer Jugendgruppe im Gesicht verletzt. Ein weiterer 17-Jähriger gab laut Polizei an, in der Nähe des Rathauses durch Pfefferspray verletzt worden zu sein. Es habe auch Berichte über weitere Pfefferspray-Attacken vor dem Unterhachinger Bahnhof gegeben, hieß es.

Beamte hätten nach Notrufen mehrere Gruppen von Jugendlichen angetroffen, «die gegenüber den Einsatzkräften unkooperativ und aggressiv auftraten», wie es im Polizeibericht heißt. Sieben Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren gelten als tatverdächtig und wurden vorübergehend festgenommen. Ein 17-Jähriger aus dieser Gruppe habe ebenfalls Verletzungen durch Pfefferspray erlitten.

In München wurden am Dienstag ebenfalls zwei Attacken mit Pfefferspray gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Einer 20-Jährigen wurde demnach mit der Faust ins Gesicht geschlagen, bevor man ihr Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Drei Menschen im Alter von 13, 14 und 17 Jahren werden verdächtigt.

Kurz zuvor war in der Gegend im Stadtteil Hasenbergl auch ein 45-Jähriger von drei unbekannten männlichen Personen getreten und mit Pfefferspray attackiert worden. Die Polizei prüft nun, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt und es sich möglicherweise um die gleichen Tatverdächtigen handelt.