ATSV Thierbach/Marxgrün: Verein bekommt oberfränkischen Bürgerenergiepreis

Dass wir beim Thema Energie umdenken müssen, haben wir alle gemerkt. Es gibt aber auch Menschen, die sich das schon länger gedacht haben. Vorbild in der Euroherz-Region ist zum Beispiel der ATSV Thierbach/Marxgrün aus dem Landkreis Hof. Der Verein hat am Abend den Oberfränkischen Bürgerenergiepreis erhalten. Die Vereinsmitglieder haben das Vereinsheim in den vergangenen Jahren energetisch saniert. Geheizt wird mit einer Holzheizung mitsamt Pufferspeicher für das Warmwasser. Für den Strom sorgt eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Die damit erzeugte Energie wird sogar ins öffentliche Netz eingespeist. Wasser kommt über eine mit Regenwasser gefüllte Zisterne. Kein Wunder also, dass die Flutlichtanlage auch mit energiesparenden LEDs ausgestattet ist. Für seine Bemühungen hat der ATSV Thierbach/Marxgrün 3.000 Euro Preisgeld bekommen.