Atommüllendlager Fichtelgebirge? Gutachten sieht Mängel im Verfahren

Noch ist das Fichtelgebirge nicht vom Tisch, wenn es um die Atommüllendlagersuche in Deutschland geht. Das Nationale Begleitgremium hat dafür ein Gutachten in Auftrag gegeben. Der Gutachter sieht in dem Verfahren einige Mängel. Die Teilgebiete hätten unter anderem in kleinere geologische Gebiete eingeteilt werden können. Dabei geht es auch um Granitgestein. Das kommt auch im Fichtelgebirge rund um Marktredwitz vor. Experten aus der Region sehen das Gestein nicht geeignet genug für ein Atommüllendlager und erwarten, dass das Fichtelgebirge in der nächsten Stufe des Auswahlverfahrens rausfällt.