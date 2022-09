Atomkraft gegen Energiemangel: Friedrich plädiert für Weiterbetrieb

Die beiden süddeutschen Atomkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim sollen wohl länger am Netz bleiben und Strom erzeugen. Das hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck angesichts der Energiekrise bekannt gegeben.

Der Hofer CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich plädiert auch dafür, alle Möglichkeiten der Energieerzeugung auszuschöpfen. In einer Mitteilung schreibt Friedrich: Neben Wind, Sonne und Wasserkraft soll auch die Kernenergie durch den befristeten Weiterbetrieb der noch aktiven Kernkraftwerke in dieser Notsituation ihren Beitrag leisten. Er findet, alle drei verbliebenen Kernkraftwerke sollten weiter am Netz bleiben, auch um weiter steigende Strompreise abzufedern. Friedrich macht sich außerdem für Biogasanlagen stark: Die Bundesregierung darf hier nicht unnötig deckeln, damit mehr Biogas ins Netz fließen kann und die Versorgungssicherheit gewährleistet bleibt. Noch diese Woche will der Bundestag diese Deckelung wohl aufheben.