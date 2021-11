Atene KOM in Hof: Deutschland – eine Zukunftsreise

In Hof und Rehau sind seit diesem Frühjahr Autonome Shuttle unterwegs, die zeigen, wie die Mobilität in der Zukunft aussehen kann. Dies ist nur eines von vielen Projekten, das zukunftsweisend ist. Auch die erfolgreiche Bewerbung des Landkreises Hof als Modellprojekt Smart Cities macht das deutlich. Wer mehr über diese und weitere Digitale Zukunftsprojekte erfahren will, der kann das heute (DI) zwischen 11 und 16 Uhr am Kugelbrunnen in Hof. Dort ist nämlich das Infomobil der atene KOM aus Berlin vor Ort, das unter dem Motto Deutschland – eine Zukunftsreise aktuell überall im Land unterwegs ist. Atene KOM setzt solche Infrastruktur-Projekte um und begleitet den öffentlichen Bereich bei den Themen Digitalisierung, Energie, Mobilität, aber auch Gesundheit und Bildung.