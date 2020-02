Atemschutzmasken von Sandler: Schutz vor Coronavirus

Gerade in der Grippezeit im Moment waschen oder desifizieren sich viele bestimmt das ein oder andere mal öfter die Hände. Der neue Coronavirus beschäftigt die Menschen im Moment. Weltweit werden Hygienemaßnahmen in öffentlichen Einrichtungen, auf Messen oder Konferenzen deshalb verschäft. Sandler AG hier aus der Euroherz-Region sagt in einer aktuelle Pressemitteilung: Der beste Schutz vor dem Erreger sei die Vorbeugung.

In betroffenen Gebieten und auch in internationalen Ballungsräumen verhindern Atemschutzmasken, dass sich das Virus ausbreitet. Dazu leistet auch Sandler seinen Beitrag: Hochabscheidende Feinfiltermedien filtern in diesen Masken nämlich Bakterien und Viren. Damit bieten sie den Menschen Schutz vor einer Ansteckung, heißt es weiter. Diese Vliesstoffe liefert Sandler derzeit an Kunden weltweit. Darunter sind auch viele Unternehmen im Auftrag des chinesischen Staates.