Asylbewerberheim in Plauen: Kripo ermittelt wegen schwerer Brandstiftung

Mit einem Wert von 2,1 Promille hat ein 61-Jähriger in Plauen gestern Abend einen Unfall verursacht. Der Mann ist mit seinem PKW (…)

Unter Alkohol: 61-Jähriger in Plauen verursacht Unfall

Gegen die Krisenstimmung: Frühling kehrt ein in Plauen

Plauen: Neues Impfzentrum gegen hohe Inzidenzen

Mehr Impfungen in kürzerer Zeit – das ist ab heute in Plauen möglich. Das neue und damit zweite Impfzentrum der Stadt in der (…)