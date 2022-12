Asylantrag bewilligt: Naser R. wird nicht abgeschoben

Diese Nachricht hat vor rund zwei Jahren nicht nur in Hof Schlagzeilen gemacht: Ein Mitglied des erweiterten Kirchenvorstands der Kirchengemeinde Sankt Michaelis sollte nach Afghanistan abgeschoben werden, wo ihm wegen seines Glaubens die Todesstrafe drohte. Gemeint ist der mittlerweile 30-jährige Naser R., der aus dem Iran stammt, aber 2016 in Hof evangelisch getauft wurde. Im Gemeindebrief der evangelischen Kirche in Hof heißt es nun: Naser R. darf bleiben. Sein Asyl-Antrag hatte Erfolg. Damit ist der 30-Jährige als Flüchtling anerkannt. Der ehemalige Hofer Dekan Günter Saalfrank hatte sich vor zwei Jahren persönlich für den Verbleib des gebürtigen Iraners eingesetzt. Er hatte zu einer Pressekonferenz geladen und sich sogar an Bayerns Innenminister Joachim Herrmann gewandt, der ihm eine Bleibeperspektive in Aussicht gestellt hatte.