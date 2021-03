AstraZeneca-Stopp: Massive Auswirkungen im Vogtland

Durch den AstraZeneca Stopp gerät die Impfkampagne gegen Corona auch hier in der Euroherz-Region massiv ins Stocken: Im Vogtland – wo sich bereits alle ab 18 impfen lassen können – sind damit ALLE Termine ersatzlos gestrichen; das neue Impfzentrum in Plauen, das erst vergangene Woche aufgemacht hat, ist gleich wieder stillgelegt – in Eich wird zumindest mit BionTech weitergeimpft.

Im Hofer Land bekommen alle, die in den kommenden 82 Tagen schon einen Termin haben, einen anderen Impfstoff und der Landkreis Wunsiedel kann zumindest noch die Termine für diese Woche garantieren. Auch hier bekommen alle, die einen Termin haben, einen anderen Impfstoff.

Am Donnerstag will die Europäische Arzneimittel Agentur (EMA) eine Entscheidung zu AstraZeneca bekannt geben – erst dann will der Bund entscheiden, wie es mit den Impfungen in Deutschland weitergeht.