Asphaltprogramm 2023: Hofer Straßen bekommen neue Deckschicht

Im Stadtgebiet von Hof müsst ihr euch ab heute auf ein paar Verkehrseinschränkungen einstellen. Die Stadt erneuert in einigen Straßen die Asphaltdeckschichten. Als erstes ist die Walter-Flex-Straße dran. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Donnerstag. Danach geht’s direkt weiter, und zwar in der Heiligengrabstraße. Das soll bis zum 31. Oktober dauern. Als letztes geht’s an die Asphaltdeckschicht in der Bismarckstraße. Die Straße ist deshalb vom 27. November bis zum 01. Dezember halbseitig gesperrt.