Asphaltprogramm 2022: Beginn der Bauarbeiten auf den Hofer Straßen

Manche Straßen gleichen eher einem Hindernisparcours. Auch in der Stadt Hof gibt es einige Fahrbahnen, die von Schlaglöchern durchgezogen sind. Im Rahmen des Asphaltprogramm 2022 beginnt die Stadt Hof ab heute (25.7.) damit, die Schäden zu beheben. Los geht’s in der Brüder-Grimm-Straße, im Bereich zwischen dem Krötenhofer Weg bis zur Hermann-Hesse-Straße. Hier soll bis morgen eine neue Deckschicht aufgetragen werden. Während der Bauarbeiten bleibt der Bereich vollgesperrt. In den kommenden Tagen folgen unter anderem Arbeiten in der Lionstraße, der Wunsiedler Straße und dem Kurt-Schumacher-Platz.

Alle Straßen im Überblick:

Brüder-Grimm-Straße: Krötenhofer Weg bis Hermann-Hesse-Straße am Montag 25.07.2022 bis Dienstag 26.07.2022.

Zobelsreuther Straße: Krötenhofer Weg bis Emil-von-Behring-Straße am Mittwoch 27.07.22 bis Freitag 29.7.22.

Am Breiten Rasen: Lionstraße bis Heinrich-Egloff-Straße am Mittwoch 15.08.22 bis Freitag 17.08.22.

Töpfergrubenweg: Hans-Högn-Straße bis Dr.-Enders-Straße Donnerstag am 18.08.2022 bis Dienstag 23.08.2022.

Ringstraße: Lerchenbergstraße bis Haus Nr. 6 am Dienstag 23.08.2022 bis Mittwoch 24.08.2022.

Kurt-Schumacher-Platz von Haus Nr. 3 bis Marienstraße Haus Nr. 90, 92, 94 am Donnerstag 25.08.2022 bis Freitag 26.08.2022.

Wunsiedler Straße (nähe Landratsamt): Bushaltebucht stadtauswärts bis Abfahrt B 15 am Montag 05.09.2022 bis Mittwoch 07.09.2022.

Wunsiedler Straße: Kreuzungsbereich Schollenteichstraße am Donnerstag 08.09.2022 bis Freitag 09.09.2022.

Schollenteichstraße: Carl-Benz-Straße bis Haus Nr. 59 am Montag 12.09.2022 bis Dienstag 13.09.2022.