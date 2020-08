Asphaltprogramm 2020: Diese Straßen erneuert die Stadt Hof heuer

33 Kilometer sind schon geschafft, jetzt gehts an die nächsten: In der Stadt Hof gibts seit acht Jahren das Asphaltprogramm. Jährlich stehen dafür eine Million Euro zur Verfügung. Anfang des Monats ist es angelaufen – bis in den Herbst sollen jetzt rund zweieinhalb Kilometer Straße an insgesamt elf Standorten erneuert werden. Heute starten beispielsweise die Arbeiten an der äußeren Bayreuther Straße. Sie sollen voraussichtlich bis kommenden Mittwoch dauern. Welche Asphalierungsarbeiten die Stadt schon abschließen konnte und welche Straßen die diesjährigen Maßnahmen betreffen, findet ihr hier: (Symbolbild)

Quelle: Aus der Pressemitteilung der Stadt Hof:

Bereits abgeschlossen ist die Asphaltierung der Lindenstraße (von Gabelsberger Straße bis Hausnummer 85). Die Arbeiten in der Max-Reger-Straße (von Rupprechtstraße bis einschließlich Kreuzung Äußere Bayreuther Straße) werden bis Freitag, den 14. 08.2020, abgeschlossen sein. Danach stehen die Äußere Bayreuther Straße (vom 13.08. bis 19.08), die Schillerstraße (vom 25.08 bis 31.08), die Bahnhofstraße (vom 28.08. bis 04.09), der Quetschenweg (vom 03.09. bis 10.09), die August-Mohl-Straße (Gehweg vonm Wölbattendorfer Weg bis von-Ketteler-Weg, vom 17.09 bis 05.09), die Hauptstraße im Ortsteil Jägersruh (vom 24.09. bis 05.10), An der Joerdensanlage (vom 01.10. bis 07.10), die Zobelsreuther Straße (vom 06.10. bis 12.10.) und der Gehweg Frankenbergweg (vom 09.10 bis 13.10) an.

Die Asphaltierungsarbeiten benötigen eine trockene Witterung. Kurze Verzögerungen durch schlechtes Wetter sind daher möglich.

Überblick über alle Asphaltierungsmaßnahmen im Detail:

1. Lindenstraße (von Gabelsberger Str. bis HsNr. 85)

· Montag 03.08.2020 bis Freitag 07.08.2020

· Vorarbeiten u. Asphaltierung unter Vollsperrung

2. Max-Reger-Straße (von Rupprechtstr. bis einschließlich Kreuzung Äußere Bayreuther Str.)

· Donnerstag 06.08.2020 bis Freitag 14.08.2020

· Vorarbeiten u. Asphaltierung in der Max-Reger-Straße unter Vollsperrung

· Vorarbeiten u. Asphaltierung in der Kreuzung Äuß. Bayreuther Str. mit Ampelregelung

3. Äußere Bayreuther Straße (v. Hsnr. 49 bis Hsnr. 67)

· Donnerstag 13.08.2020 bis Mittwoch 19.08.2020

· Vorarbeiten u. Asphaltierung unter Vollsperrung

4. Schillerstraße (von Marienstraße bis Wilhelmstraße)

· Dienstag 25.08.2020 bis Montag 31.08.2020

· Vorarbeiten u. Asphaltierung unter Vollsperrung

5. Bahnhofstraße (von Liebigstraße bis Sophienstraße und Hsnr.1 bis Theresienstraße)

· Freitag 28.08.2020 bis Freitag 04.09.2020

· Vorarbeiten u. Asphaltierung unter Vollsperrung

6. Quetschenweg (von Hsnr. 45 bis Hsnr. 106)

· Donnerstag 03.09.2020 bis Donnerstag 10.09.2020

· Vorarbeiten u. Asphaltierung unter Vollsperrung

7. August-Mohl-Straße (Gehweg vom Wölbattendorfer Weg bis von-Ketteler-Weg)

· Donnerstag 17.09.2020 bis Donnerstag 24.09.2020

· Arbeiten unter Sperrung des Gehweges

8. Hauptstraße im OT Jägersruh (vom Am Schießplatz bis Ortsende)

· Donnerstag 24.09.2020 bis Montag 05.10.2020

· Vorarbeiten u. Asphaltierung unter Ampelregelung

9. An der Joerdensanlage (vom Wartturmweg bis Oelsnitzer Straße)

· Donnerstag 01.10.2020 bis Mittwoch 07.10.2020

· Vorarbeiten u. Asphaltierung unter Vollsperrung

10. Zobelsreuther Straße (von Krötenhofer Weg bis Max-Planck-Straße)

· Dienstag 06.10.2020 bis Montag 12.10.2020

· Vorarbeiten u. Asphaltierung unter Vollsperrung

11. Frankenbergweg (Gehweg)

· Freitag 09.10.2020 bis Dienstag 13.10.2020

· Arbeiten unter Sperrung des Gehweges