Asphaltierungsarbeiten im Neutauperlitzer Weg: Sperrung betrifft auch Busse

Von heute (MI) bis nächsten Montag ist der Neutauperlitzer Weg in Hof gesperrt. Grund sind Asphaltierungsarbeiten. Das betrifft den Bereich zwischen der Oelsnitzer Straße und dem Wartturmweg. Das hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Am Wartturmweg wird beispielsweise eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Infos der Stadtwerke:

Die Linie 11 fährt ab der Haltestelle An der Joerdensanlage regulär über die Haltestelle Pfarrhofstraße und weiter zur Ersatzhaltestelle Wartturmweg, die sich im Neutauperlitzer Weg kurz vor der Kreuzung Wartturmweg befindet. Die reguläre Haltestelle Wartturmweg stadteinwärts wird nicht bedient.

Der Spätverkehr Linie 13 fährt in Richtung Jägersruh ab der Haltestelle Grüne Au direkt nach Jägersruh, die Haltestelle An der Joerdensanlage wird hierbei nicht bedient. Der Rückweg erfolgt regulär über die Haltestelle An der Joerdensanlage, weiter zur Ersatzhaltestelle Wartturmweg.

Der Schulbus E7 sowie E17 bedient seine Strecke regulär, bedient jedoch auch die

Ersatzhaltestelle Wartturmweg.