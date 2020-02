Aschermittwoch: Geldbeutelwaschen in Töpen

Am Aschermittwoch beginnt nicht nur die Fastenzeit. Die Region pflegt auch alte Bräuche. Nachdem die Töpener beim Kehraus die Nacht nochmal zum Tag gemacht haben, treffen sie sich heute zum traditionellen Geldbeutel-Waschen. Der 2. Hofmarschall der Karnevalsgesellschaft Töpen, Ewald Reichel:

Das Geldbeutelwaschen am Kupferbach beginnt gegen 13 Uhr. Töpen gilt als eine der oberfränkischen Faschingshochburgen. Allein der große Narrenumzug am Faschingssonntag zieht jedes Jahr mehrere tausend Besucher an.