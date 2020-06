Aschaffenburg: Wiederentdeckung einer Urkunde Ottos II.

Neue Gedenkstätte für deportierte Juden in Würzburg

Dettingen am Main (dpa) – Ein 63-Jähriger meldete am frühen Samstagmorgen sein Taxi als gestohlen – dabei hatte er nur (…)

100 Jahre Coburg in Bayern: Kein Staatsakt wegen Corona

Radfahrer nach Unfall mit Auto lebensgefährlich verletzt

Karlstein am Main (dpa/lby) – Ein 69 Jahre alter Radfahrer ist in Karlstein am Main (Landkreis Aschaffenburg) mit einem Auto (…)