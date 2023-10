Aschaffenburg kündigt Schlachthofbetreiber

Nach einem Skandal um massive Tierschutzverstöße will die Stadt Aschaffenburg den Pachtvertrag mit einem Schlachthofbetreiber (…)

Stadt will Schlachthofbetreiber nach Skandal kündigen

Tiere werden mit Elektroschockern gequält und lebend auseinandergenommen: Aufnahmen, die aus einem Schlachthof in Aschaffenburg stammen (…)

Zwei Kater in Unterfranken sind bei Schüssen verletzt worden. Eines der Tiere sei bei den Vorfällen in Karlstadt (Landkreis (…)

Gegen einen Unbekannten, der eine Katze mit einem Luftgewehr in Regen angeschossen hat, hat die Polizei Ermittlungen wegen (…)

Hund tötet Geflügel: 1200 Euro Schaden

Ein Hund hat in und um ein Geflügelgehege in Oberfranken mehrere Tiere gerissen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden (…)