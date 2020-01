Aschaffenburg: Einbruch in Sakristeien

Aschaffenburg (dpa/lby) – Zwei Schalen und zwei Gläser mit Golddeckel sind bei einem Einbruch in die Sakristeien der St. Laurentius-Kirche in Aschaffenburg erbeutet worden. Ein Unbekannter brach die Außentür zu den Sakristeien im Stadtteil Leider auf, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte. Im Gebäude durchwühlte der Einbrecher in der Nacht zum Montag Schubladen und Schränke und brach weitere Türen auf. Die entwendeten Schalen und Gläser haben einen Wert von rund 100 Euro. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von 750 Euro. Der Täter ist flüchtig. Die Ermittler suchen nach Zeugen.