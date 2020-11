Ascacibar bei Hertha im Teamtraining

Berlin (dpa) – Santiago Ascacibar hat bei Hertha BSC nach längerer Verletzungspause wieder am Teamtraining teilgenommen. Wie der Berliner Fußball-Bundesligist mitteilte, konnte der 23 Jahre alte Argentinier am Mittwoch die Übungseinheit unter Trainer Bruno Labbadia bestreiten. Zuletzt hatte Ascacibar wegen muskulärer Probleme gefehlt, zuvor hatte eine Fußprellung für eine Zwangspause gesorgt.

Nicht mitwirken konnte am Mittwoch der Franzose Lucas Tousart, der sich in der Partie gegen den VfL Wolfsburg (1:1) eine Kniereizung zugezogen hatte. Jordan Torunarigha, der ohnehin eine Knöchelverletzung auskuriert, befindet sich wegen eines positiven Coronatests in Quarantäne. Die Hertha bestreitet ihr nächstes Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg.