Arzneimittel-Mangel in Apotheken: Zusätzliche Belastung für Not- und Nachtdienst

In der Euroherz-Region haben viele Einrichtungen über die anstehenden Feiertage geschlossen. Nicht so die Apotheken – der Not- und Nachtdienst ist auch jetzt in der Weihnachtszeit erreichbar. Der aktuelle Arzneimittel-Mangel belastet die Mitarbeiter im Notdienst aber gerade erheblich. Franziska Scharpf, Vizepräsidentin der Bayerischen Landesapothekerkammer:

Gerade Paracetamol- und Ibuprofen-Säfte sind aktuell Mangelware, so Franziska Scharpf. Auch bei Antibiotika gibt’s Lieferengpässe. Die Ursache ist unter anderem der gestiegene Kostendruck im Gesundheitswesen.