Im Verlauf eines Familienstreits in einem Ortsteil in Arzberg, hat eine 81-jährige Frau am Sonntag früh ein Messer gezückt und ist damit auf Angehörige losgegangen. Wie die Polizei berichtet, sei die Frau offensichtlich psychisch krank und wurde in ein Bezirkskrankenhaus gebracht. Verletzt hat die 81-jährige niemanden.

(Symbolbild)