Als er erwischt wurde, hat ein Dieb in Arzberg gestern Abend den Ladendetektiv des Geschäfts in der Marktredwitzer Straße zu Boden gestoßen. Dabei hat sich der Detektiv leicht verletzt – er erlitt Abschürfungen an Hand und Knie. Bei dem Vorfall hat er den Dieb zunächst aus den Augen verloren Die Grenzpolizei Selb konnte den Dieb später jedoch festnehmen. Das Diebesgut in Höhe von rund 100 Euro konnten sie sicherstellen. Der Dieb wurde angezeigt.