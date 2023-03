Artenvielfalt in Mooren sichern: Bayerische Staatsforsten ernten Spirkenzapfen

Erst wurden in Bayern viele Moore trocken gelegt, jetzt sollen einige von ihnen renaturiert werden. Sie sind schließlich ein wichtiger CO2-Speicher und Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten. Die Spirke ist eine Kiefernart, die ausschließlich im Hochmoor wächst. Sie ist wichtig um die Artenvielfalt der Moore zu erhalten. Im Naturwaldreservat Fichtelseemoor in Fichtelberg beernten die Bayerischen Staatsforsten am Vormittag die Spirken. Ziel ist es, die örtliche Genetik zu sichern. Mitarbeiter pflücken dazu Zapfen, die sie anschließend öffnen und die Samenkörner aussieben. In den kommenden Jahren ziehen sie daraus kleine Spirkenbäume nach.