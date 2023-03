Artenvielfalt in der Landwirtschaft: Vortrag in der Hofer Stadtbücherei

Die Ökologische Bildungsstätte Hohenberg hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen über Umweltschutz aufzuklären. Das tut sie nun im Rahmen einer Vortragsreihe in der Stadtbücherei Hof. Beim Vortrag am Abend berichtet Landwirt Frank Hick von der Artenvielfalt in der Landwirtschaft. Er erzählt dabei aus seinen Arbeitsalltag. Durch seinen Einsatz für die ökologische Vielfalt war Hick schon sehr erfolgreich beim Erhalt des Niederwilds im Bereich Feilitzsch. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr. In der kommenden Woche geht es um die Auswirkungen des Klimas auf die Waldwirtschaft.