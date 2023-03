Artenschutzprojekt zur Flussperlmuschel: Bundesumweltministerin in Regnitzlosau

Bis vor einigen Jahrzehnten konnten die Menschen bei Regnitzlosau noch eimerweise Flussperlmuscheln aus den Bächen holen. Doch der Bestand ist extrem zurückgegangen. Hauptgrund ist der schlechte Zustand der Gewässer. Uli Scharfenberg, Vorsitzender der BN Kreisgruppe Hof.

An der Huschermühle in Regnitzlosau befindet sich eine Aufzuchtstation für Flussperlmuscheln. Betreiber ist die Bund Naturschutz Kreisgruppe Hof. Ziel ist, jedes Jahr mehr Muscheln zurück in die Bäche zu bringen.

In der Station werden bis zu 150.000 Jungmuscheln gezüchtet. Ziel ist es, jedes Jahr wieder 10.000 Muscheln in die Bäche zurückzubringen, so Scharfenberg.

Förderungen für das Projekt gibt es unter anderem vom Bund. Heute war auch die Bundesumweltministerin Steffi Lemke vor Ort. Sie nennt die Aufzuchtstation ein Musterbeispiel:

Vor Ort hat die Ministerin auch weitere finanzielle Hilfen in Aussicht gestellt.

Damit könnten auch Projekte wie in Regnitzlosau unterstützt werden. Sobald Anträge für das Förderprogramm möglich sind, will der Bund Naturschutz schauen, ob das auch eine weitere Fördermöglichkeit für die Aufzuchtstation wäre, so Uli Scharfenberg gegenüber Radio Euroherz.