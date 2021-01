Artenschutzprojekt Flussperlmuschel: Naturschützer kämpfen für Förderung

In den 60er Jahren hat es noch Millionen davon gegeben, inzwischen ist sie vom Aussterben bedroht: Die Flussperlmuschel. Deshalb setzen sich Naturschützer in der Region schon seit Jahren für sie ein. Jetzt müssen sie um Fördergelder bangen.

Bundesweit betrachtet gibt es die meisten Flussperlmuscheln bei uns in der Region. Das habe auch historische Gründe, sagt Wolfgang Degelmann vom Bund Naturschutz Hof. An der ehemaligen Grenze zur DDR und Tschechien ist die Natur nämlich über Jahrzehnte unberührt gewesen. Mittlerweile leben nur noch rund 30 000 Flussperlmuscheln in den Bächen. 1,3 Millionen Euro sind in den vergangenen drei Jahren für die Zucht in den Landkreis Hof geflossen. Ende des vergangenen Jahres ist das Projekt allerdings ausgelaufen. Mit Geldern aus der Landschaftspflege wollen die Naturschützer jetzt versuchen, die Züchtung am Laufen zu halten.