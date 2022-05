Art with Ukraine: Benefiz-Ausstellung in Schwarzenbach/Saale

Millionen Menschen sind vor dem Krieg in der Ukraine auf der Flucht. Der Bedarf an humanitärer Hilfe steigt, daher gibt es auch Benefizaktionen in der Region. In Schwarzenbach an der Saale startet heute Abend um 18 Uhr eine Sonderausstellung im Erika-Fuchs-Haus. Die Ausstellung heißt „Art with Ukraine“ und zeigt Werke von Künstlern aus der Ukraine, den Niederlanden, England und Deutschland. Die Bilder können auch gekauft werden. Der Erlös fließt über den Rotary Club Hof Bayerisches Vogtland an Hilfsprojekte in der Ukraine. Die Ausstellung läuft bis 12. Juni.