Areal an der Hofer Schützenstraße: 533 000 Euro für Arbeiten am HofTex-Gelände

Büros, Geschäfte, Gastronomie und Wohnungen. Das alles soll auf dem ehemaligen HofTex-Gelände an der Schützenstraße in Hof entstehen. Die Arbeiten an dem Gelände sollen im kommenden Jahr im Rahmen des Sonderprogramms „Revitalisierung brachgefallener Industrie- und Gewerbeareale“ gefördert werden. Das hat der Hofer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Neben rund 400 Stellplätzen für Autos und Fahrräder ist auf dem Gelände unter anderem auch Platz für soziale oder kulturelle Angebote vorgesehen.