Architektouren: Alte Weberei in Helmbrechts dabei

Wenn wir an einer Baustelle vorbeilaufen, würden wir schon gerne sehen, was im Inneren vor sich geht. Meistens bleibt uns der Zutritt aber verwehrt. Nicht bei den Architektouren, die die Bayerische Architektenkammer veranstaltet. Bauherren und Architekten stellen dabei ausgewählte Projekte der Öffentlichkeit vor. Ein Projekt ist dieses Jahr auch die Alte Weberei in Helmbrechts. Auf dem Vorplatz soll ein Terrassengarten mit Spielplatz, Eventfläche und Sitzgelegenheiten entstehen. Weil wegen Corona immer noch Abstandsregeln gelten, finden die Architektouren digital statt. Das Video von der Alten Weberei in Helmbrechts findet ihr hier!