Archäologen zeigen 15 Kilo schweren Silberschatz der Römer

Augsburg (dpa) – Archäologen wollen am Mittwoch (10.00 Uhr) in Augsburg einen 15 Kilogramm schweren römischen Silberschatz präsentieren. Die Silbermünzen wurden bei Ausgrabungen auf einem ehemaligen Fabrikgelände in Augsburg gefunden.

«Es handelt sich um den größten römischen Silberschatz, der je auf bayerischem Gebiet gefunden wurde», teilte die Stadt mit. Die Münzen stammten aus dem 1. und 2. Jahrhundert nach Christus.

Die Römer hatten sich vor mehr als 2000 Jahren auf dem Gebiet der heutigen Stadt Augsburg niedergelassen. «Augusta Vindelicum» wurde später zur Hauptstadt der römischen Provinz Raetia. Durch die römischen Wurzeln zählt Augsburg zu den ältesten Städten Deutschlands.

Bereits vor wenigen Monaten hatten die Archäologen der 300 000 Einwohner zählenden Stadt einen bedeutenden Römer-Fund präsentiert. Ebenfalls auf dem Gelände des früheren Automobilzulieferers waren mehr als 400 Kilogramm Funde ausgegraben worden, neben Münzen auch Waffen, Werkzeuge, Knochen und der eiserne Reifen eines Wagenrades. Dies war die bedeutendste Entdeckung in der alten Römerstadt seit mehr als 100 Jahren.

© dpa-infocom, dpa:211019-99-655647/2