Der Steinbruch in Weitisberga bei Wurzbach ist noch aus DDR-Zeiten. Die Technik ist aber natürlich mittlerweile modernisiert. Am Morgen hat es dort eine schweren Arbeitsunfall gegeben. Wie das Nachrichtenportal NEWS5 berichtet, ist auf dem Gelände ein Lastwagen umgekippt. Der Fahrer war noch in der Kabine gesessen. Er hat sich dabei so schwer verletzt, dass ihn ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus fliegen musste.