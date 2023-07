Arbeitsmarktsituation Bayern: Freistaat will mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland

Der Krieg in der Ukraine tobt weiter. Nun hat Russland den Getreidedeal mit der Ukraine nicht verlängert. Wegen des Krieges sind auch viele ukrainische Flüchtlinge zu uns in die Euroherz-Region geflüchtet. Das wirkt sich auch auf den Arbeitsmarkt aus. Über 26.000 Ukrainer sind in Bayern sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Zur aktuellen Arbeitsmarktsituation haben sich der bayerische Innenminister Herrmann, die Arbeitsministerin Scharf und der Geschäftsführer der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit, Holtzwart, besprochen. Bayern habe bundesweit die niedrigste Arbeitslosenquote unter Ausländern. Der Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel in fast allen Bereichen sei aber eine zentrale Herausforderung für den bayerischen Arbeitsmarkt. Die Zuwanderung von Fachkräften ist daher laut Innenminister Hermann ein zentrales Anliegen.