Arbeitsmarktbilanz 2021: Arbeitslosenzahlen sinken

Trotz anhaltender Corona-Pandemie hat sich der Arbeitsmarkt im Raum Hof im Jahr 2021 wieder stabilisiert. Laut der Bundesagentur für Arbeit ist die Arbeitslosenquote im vergangenen Jahr stark gesunken und hat fast wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht. Das Stellenangebot in Stadt und Landkreis Hof hat mit über 2500 offenen Stellen ein Rekordniveau erreicht. Sebastian Peine vom Agenturbezirk Bayreuth-Hof zieht Bilanz:

Um das Fachkräftepotential im Raum Hof auszuschöpfen, plant die Bundesagentur für Arbeit einen Budgeteinsatz von rund 10 Millionen Euro. Das Geld soll unter anderem in die Berufsberatung von Jugendlichen und in Programme zur Fachkräftesicherung in Drittstaaten investiert werden. Seit Jahresbeginn ist außerdem Klaus Seebach als Geschäftsführer der Geschäftsstelle in Hof zurück.