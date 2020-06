Arbeitsmarkt: Trotz Corona-Sorgen weiterhin hohe Ausbildungsbereitschaft

Auch wenn die Arbeitslosigkeit in der Region im Mai erneut zugenommen hat, bei den Ausbildungsstellen gibt es kaum einen Einbruch. Laut einer Mitteilung der Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof investieren die Unternehmen der Region auch weiter in die Zukunft. Bis Mai waren noch über 1.000 Bewerberinnen und Bewerber auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle – ihnen steht ein Angebot von knapp 19 Hundert regionalen Ausbildungsstellen gegenüber. Unternehmen, die heute Ausbildungsplätze anbieten, verfügen in drei Jahren über Fachkräfte, die spätestens in der Zeit nach Corona wieder dringend gebraucht werden, betont der Chef der Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof, Sebastian Peine. Deshalb müsse man alles dafür tun, diese jungen Menschen in Ausbildung zu vermitteln. Im Vogtland suchen aktuell noch über 400 Jugendliche eine Lehrstelle – dem gegenüber stehen hier fast 700 freie Ausbildungsstellen.