Arbeitsmarkt: Stellenpool in der Region liegt auf Rekordniveau

Mit dem Ende des Schul- und Ausbildungsjahres steigt die Arbeitslosigkeit in den Sommermonaten normalerweise an. Wie aus dem aktuellen Arbeitsmarktbericht der Agentur für Arbeit hervorgeht, sieht es in diesem Jahr anders aus. Auch im Juli ging die Zahl der Arbeitslosen in der Region leicht zurück. Unterdessen steigt die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften weiter an. Laut Bundesagentur für Arbeit liegt der Stellenpool in der gesamten Euroherz-Region auf Rekordniveau – allein im Agenturbereich Bayreuth/Hof gibt es nahezu 7.800 offene Stellen. Die größte Nachfrage kommt dabei aus dem Bereich der Zeitarbeit. Großen Bedarf gibt es auch im Verarbeitenden Gewerbe, im Bau, dem Handel, der Instandhaltung und Reparatur von Kfz sowie im Gesundheits- und Sozialwesen.