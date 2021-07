Arbeitsmarkt: Positiver Trend setzt sich fort – Zahlen sinken kontinuierlich

Der positive Trend auf dem Arbeitsmarkt hält an. Das hat die Bundesagentur für Arbeit am Vormittag in Nürnberg bekannt gegeben. Im Bereich Bayreuth/Hof ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat deutlich um 398 gesunken. Die Arbeitslosenquote ging auf 3,6 Prozent zurück, während sie im Juli 2020 noch 4,5 Prozent betrug. Nicht ganz so deutlich ist die Entwicklung Im Bezirk Tirschenreuth – die Arbeitslosenquote verringerte sich aber auch hier im Juli weiter um 0,1 Prozentpunkte auf jetzt 2,8 Prozent – im Vorjahr wurden 3,3 Prozent verzeichnet. Auch im Vogtland setzt sich der positive Trend zu Beginn der Sommerferien fort. Die aktuelle Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 4,7 Prozent – vor einem Jahr lag die Quote noch bei 5,5 Prozent. Unverändert finden vor allem Langzeitarbeitslose, ältere, Menschen mit Behinderungen und Geflüchtete nur schwer einen Job.